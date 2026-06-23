VIDEO – Un vasto incendio divampa in un impianto di riciclaggio a Houston; nessun ferito.
L’azienda di riciclaggio di Houston aveva precedenti per incendi illegali prima del vasto incendio.
HOUSTON – Un vasto incendio sta divampando in un impianto di riciclaggio nella zona est di Houston, provocando un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Circa 100 pompieri sono impegnati nello spegnimento dell’incendio.
L’HFD ha dichiarato di collaborare anche con altre agenzie per valutare la qualità dell’aria e stabilire se sussistano problemi. Non si registrano feriti.
L’HFD ha dichiarato di collaborare anche con altre agenzie per valutare la qualità dell’aria e stabilire se sussistano problemi.