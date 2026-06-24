Piano casa vigili del fuoco: approvato l’emendamento su proposta di federdistat vvf cisal

Importante traguardo per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Governo ha approvato, in data 18 giugno 2026, l’emendamento al D.L. 7 maggio 2026 n. 66 relativo al cosiddetto “Piano Casa”, accogliendo pienamente la rivendicazione formale presentata da Federdistat VVF Cisal con nota dello scorso 24 febbraio 2026.

Questo risultato rappresenta un passo concreto per garantire adeguate soluzioni abitative ai Vigili del Fuoco, riconoscendo la specificità e l’importanza del loro ruolo nelle attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.

La proposta sindacale della nostra Federazione, avanzata a firma di Domenico La Barbera e Antonio Barone, prevedeva nello specifico:

L’apprezzamento per il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Lazio.

La richiesta di estendere tale protocollo agli alloggi ATER per il personale dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare adeguate risposte alle esigenze abitative della categoria.

L’approvazione dell’emendamento testimonia, ancora una volta, l’efficacia e la determinazione dell’azione sindacale di Federdistat VVF Cisal nel trovare ascolto e risposte concrete da parte del Governo per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo.

https://ecoaltomolise.net/vigili-del-fuoco-la-dirigente-superiore-raffaella-pezzimenti-assume-il-comando-a-campobasso/