Ravenna, XXIII Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial Franco Verdecchia
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le attività sportive, al 23° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial “Franco Verdecchia” -, in programma a Pinarella di Cervia (RA), dal 21 al 25 settembre 2026.
https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/ravenna-xxiii-campionato-italiano-vvf-di-calcio-5-memorial-franco-verdecchia