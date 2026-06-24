mercoledì, Giugno 24, 2026
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Ravenna, XXIII Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial Franco Verdecchia

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le attività sportive, al 23° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial “Franco Verdecchia” -, in programma a Pinarella di Cervia (RA), dal 21 al 25 settembre 2026.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/ravenna-xxiii-campionato-italiano-vvf-di-calcio-5-memorial-franco-verdecchia

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