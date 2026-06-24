mercoledì, Giugno 24, 2026
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Vigili del fuoco

Roma, incendio in un appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco

Il Faro

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno all’interno di un appartamento al quinto e ultimo piano di uno stabile in via A. Trionfi 33, a Roma.

L’allarme è scattato alle 13.25. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del distaccamento La Rustica, con il supporto di un’autoscala e del carro autoprotettori, sotto il coordinamento del Capo Turno Provinciale. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, impedendone la propagazione al resto dell’abitazione e agli altri appartamenti dello stabile.

https://www.lapresse.it/cronaca/2026/06/24/roma-incendio-in-un-appartamento-lintervento-dei-vigili-del-fuoco

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