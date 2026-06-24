Santa Marinella la Perla del Tirreno – Tra mare, tradizioni e cultura: la meta ideale dell’estate laziale

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

Con l’arrivo dell’estate, Santa Marinella si conferma una delle mete più amate del litorale laziale

grazie alla sua posizione strategica a pochi chilometri da Roma, tra il mare Tirreno e le colline

circostanti, che le conferiscono un microclima favorevole. La cittadina è facilmente raggiungibile

anche in treno che arriva quasi sulla spiaggia, alternando coste di sabbia e scogli, che la rendono

ideale per famiglie e anche per appassionati di sport acquatici. Soprannominata “la Perla del

Tirreno” per la sua bellezza, Santa Marinella è famosa anche per le sue magnifiche ville liberty con

vista mare, tanto che negli anni 50’ e ’60 era diventata il rifugio estivo preferito di una élite di

registi, attori e intellettuali.

Affacciato sull’omonimo porticciolo turistico e di pescatori è il Castello Odescalchi, con il suo

palazzo risalente ai tempi di Urbano VIII Barberini, che lo ampliò e fece costruire la piccola cappella

di Santa Marina, da cui la città ha preso il nome. Da visitare anche le aree archeologiche che

testimoniano le origini etrusche e romane della zona, come Castrum Novum, solo di recente

portata alla luce.

A pochi chilometri è la frazione di Santa Severa, con il magnifico Castello sul mare. L’antica fortezza

sarà il cuore pulsante della stagione laziale dal 1° giugno al 31 agosto, grazie alla rassegna “Vivi il

Castello di Santa Severa 2026”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea con la

direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il prato ai piedi del castello

ospiterà concerti, cinema all’aperto, spettacoli teatrali, eventi letterari e dedicati all’arte,

trasformando il borgo in un grande spazio culturale capace di coinvolgere turisti, famiglie e

residenti.

Il territorio di Santa Marinella è sinonimo di cucina e convivialità grazie ai rinomati ristoranti locali

che propongono piatti semplici ma saporiti come spaghetti alle vongole o ai ricci di mare, sauté di

cozze, crudi di mare e pescato fresco preparato in vari modi, accompagnati da un’ampia selezione

di vini e dolci artigianali, con opzioni anche per i palati più esigenti.

Santa Marinella e Santa Severa continuano a essere la scelta ideale per chi cerca un’estate fatta di

mare, cultura, tradizioni e semplicità.