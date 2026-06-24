mercoledì, Giugno 24, 2026
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Cultura

Santa Marinella la Perla del Tirreno – Tra mare, tradizioni e cultura: la meta ideale dell’estate laziale

Il Faro

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

Con l’arrivo dell’estate, Santa Marinella si conferma una delle mete più amate del litorale laziale
grazie alla sua posizione strategica a pochi chilometri da Roma, tra il mare Tirreno e le colline
circostanti, che le conferiscono un microclima favorevole. La cittadina è facilmente raggiungibile
anche in treno che arriva quasi sulla spiaggia, alternando coste di sabbia e scogli, che la rendono
ideale per famiglie e anche per appassionati di sport acquatici. Soprannominata “la Perla del
Tirreno” per la sua bellezza, Santa Marinella è famosa anche per le sue magnifiche ville liberty con
vista mare, tanto che negli anni 50’ e ’60 era diventata il rifugio estivo preferito di una élite di
registi, attori e intellettuali.
Affacciato sull’omonimo porticciolo turistico e di pescatori è il Castello Odescalchi, con il suo
palazzo risalente ai tempi di Urbano VIII Barberini, che lo ampliò e fece costruire la piccola cappella
di Santa Marina, da cui la città ha preso il nome. Da visitare anche le aree archeologiche che
testimoniano le origini etrusche e romane della zona, come Castrum Novum, solo di recente
portata alla luce.
A pochi chilometri è la frazione di Santa Severa, con il magnifico Castello sul mare. L’antica fortezza
sarà il cuore pulsante della stagione laziale dal 1° giugno al 31 agosto, grazie alla rassegna “Vivi il
Castello di Santa Severa 2026”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea con la
direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il prato ai piedi del castello
ospiterà concerti, cinema all’aperto, spettacoli teatrali, eventi letterari e dedicati all’arte,
trasformando il borgo in un grande spazio culturale capace di coinvolgere turisti, famiglie e
residenti.
Il territorio di Santa Marinella è sinonimo di cucina e convivialità grazie ai rinomati ristoranti locali
che propongono piatti semplici ma saporiti come spaghetti alle vongole o ai ricci di mare, sauté di
cozze, crudi di mare e pescato fresco preparato in vari modi, accompagnati da un’ampia selezione
di vini e dolci artigianali, con opzioni anche per i palati più esigenti.
Santa Marinella e Santa Severa continuano a essere la scelta ideale per chi cerca un’estate fatta di
mare, cultura, tradizioni e semplicità.

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