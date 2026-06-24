mercoledì, Giugno 24, 2026
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Si addormenta con la sigaretta accesa e muore nel rogo dell’alloggio

Il Faro

Sono stati alcuni vicini di casa a dare l’allarme dopo aver visto uscire dal fumo dell’appartamento di via Crova 7.

Sul posto, nel giro di pochissimi minuti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e una pattuglia di carabinieri di Nizza per verificare cosa stesse accadendo e se ci fossero persone coinvolte.

Purtroppo la risposta al loro interrogativo è stata positiva. Sul divano del salotto vi era il corpo di un uomo, esanime. I Vigili del Fuoco, i primi ad arrivare, hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma per Francesco Genisio, 71 anni, non vi è stato più nulla da fare e l’équipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Probabilmente verrà disposta l’autopsia ma pare abbastanza probabile che a provocare la morte dell’uomo sia stata l’inalazione dei fumi tossici che si sono sprigionati dall’incendio del divano sul quale si trovava. Anche la causa più probabile sembra, a giudicare dalla scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori, quella legata ad una sigaretta accesa caduta dalle dita dell’uomo che forse si è addormentato sul divano dopo una notte insonne dovuta alla grande calura.

https://www.lanuovaprovincia.it/news/cronaca/503463/si-addormenta-con-la-sigaretta-accesa-e-muore-nel-rogo-dell-alloggio.html

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