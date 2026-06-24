Vigili del Fuoco Ostia, sede inagibile: ufficiale il trasferimento a Fiumicino. Nuova emergenza operativa sul territorio

La sede dei Vigili del Fuoco Ostia è stata dichiarata definitivamente inagibile dopo un sopralluogo tecnico della Commissione Comunale Stabili Pericolanti del Comune di Roma, che ha rilevato gravi criticità strutturali tali da non garantire più la sicurezza del personale e la piena operatività del presidio.

Il provvedimento arriva a seguito della relazione del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, che ha confermato l’impossibilità di utilizzare l’immobile storico di via Angelo Celli. La situazione è stata definita incompatibile con gli standard minimi di sicurezza richiesti per un presidio di emergenza dei Vigili del Fuoco Ostia.

Nel tempo, la struttura aveva già mostrato segni di deterioramento progressivo, culminati in episodi critici come il cedimento di parti del soffitto, che hanno accelerato la decisione finale sull’inagibilità. Le condizioni generali non consentivano più di garantire un ambiente sicuro per il personale operativo dei Vigili del Fuoco Ostia.

A seguito della decisione è stato disposto il trasferimento immediato e temporaneo presso la sede di Fiumicino, scelta per assicurare la continuità del servizio e mantenere attivo il dispositivo di soccorso sul territorio del litorale romano.

Il trasferimento dei Vigili del Fuoco Ostia ha carattere esclusivamente logistico e non modifica l’assetto operativo del servizio. Viene infatti confermato che l’area di competenza resta invariata e il presidio continuerà a operare con la stessa funzione di emergenza.

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