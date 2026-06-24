mercoledì, Giugno 24, 2026
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Violento schianto tra due furgoni: due feriti, uno trasportato con l’elisoccorso in ospedale

Il Faro

La squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta in territorio di Orosei, sulla SS125 km 226.500 per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autocarri, un Iveco Daily e un Fiat Fiorino. 

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a disincastrare dalle lamiere contorte il conducente del Fiat Fiorino. Tutti e due i conducenti sono stati presi in carico dal personale del 118, il conducente del Daily dalla India 07 di Galtellí mentre il conducente del Fiorino dall’Elisoccorso Olbia. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Orosei

https://www.sassaritoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-oggi-orosei-24-giugno-due-feriti.html
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