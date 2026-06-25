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Addio a Tea, l’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Belluno: oltre 200 missioni di soccorso

Il Faro

La Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige piange la scomparsa di Tea, storica unità cinofila del Comando provinciale di Belluno che per anni ha affiancato i soccorritori nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Nel corso della sua carriera operativa, Tea ha partecipato a oltre duecento interventi insieme al suo conduttore, Simone Rosso, distinguendosi in numerose attività di ricerca di persone disperse e operazioni di soccorso in scenari particolarmente complessi. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che l’ha resa una presenza preziosa per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per le tante persone aiutate nel corso degli anni.

A ricordarla con parole cariche di emozione è stato proprio Simone Rosso, compagno di lavoro e di vita della cagnolina soccorritrice.

«Non sappiamo mai quanto tempo abbiamo a disposizione con loro. Sappiamo però dove siamo stati e come li abbiamo trattati per il breve periodo di vita costruito insieme. Fino a quando arriva quel giorno dove devi chiederti: ho fatto tutto per renderti felice? Oggi è quel giorno», ha scritto il vigile del fuoco nel suo messaggio di addio.

Parole che raccontano il profondo legame che si crea tra un’unità cinofila e il proprio conduttore, un rapporto costruito giorno dopo giorno tra addestramenti, interventi e missioni condivise, spesso in condizioni difficili e delicate.

Anche la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige ha voluto esprimere la propria vicinanza a Simone Rosso e ai colleghi del Comando di Belluno, sottolineando il contributo che Tea ha saputo offrire nel corso della sua attività operativa.

https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2026/06/25/addio-a-tea-lunita-cinofila-dei-vigili-del-fuoco-di-belluno-oltre-200-missioni-di-soccorso

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