Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco BAT: si insedia oggi il nuovo Comandante Giuseppe Quinto

Si è tenuto oggi, 25 giugno 2026, il passaggio di consegne al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani. Al Comandante uscente, PD Ing. Mirko Canestri, è subentrato ufficialmente il nuovo Comandante, PD Ing. Giuseppe Quinto, proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari. L’Ing. Giuseppe Quinto assume la guida del Comando BAT mantenendo contestualmente l’incarico di Dirigente Vicario del Comando di Bari. Nel raccogliere il testimone, il nuovo Comandante ha espresso profondo orgoglio e un fortissimo entusiasmo per l’opportunità di guidare questa importante realtà, evidenziando come ogni traguardo futuro dipenda dalla capacità di fare rete.

All’Ing. Mirko Canestri, che da oggi assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia, l’Ing. Quinto rivolge i più sinceri auguri per il nuovo percorso professionale, ringraziandolo sentitamente per la preziosa eredità operativa e gestionale lasciata al Comando. L’Ing. Giuseppe Quinto (classe 1966) è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come Funzionario nel 1998, costruendo negli anni una solida e variegata esperienza. Di seguito i punti salienti del suo percorso: Laureato in Ingegneria Civile nel 1993, ha conseguito due Master di II livello: in “Homeland Security” nel 2022 e in “Innovazione nella gestione delle crisi, del soccorso pubblico e della sicurezza” nel 2025. Prima di ricoprire l’incarico di Dirigente Vicario a Bari a partire dal marzo 2025, ha svolto il ruolo di Vice Comandante presso il Comando di Treviso dal settembre 2017.

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