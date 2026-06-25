giovedì, Giugno 25, 2026
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Cassina de Pecchi, operaio resta folgorato: è gravissimo

Il Faro

illa Pompea, intorno alle 11, all’interno di un cantiere edilizio “Naviglio Living”, un uomo è rimasto folgorato. Trasportato all’ospedale di Cernusco, versa in gravissime condizioni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti di polizia locale del consorzio Alta Martesana, gli ispettori di Ats e i sanitari con ambulanza e automedica (video Andrea Canali/Ansa). 

https://www.ilgiorno.it/video/cassina-de-pecchi-operaio-resta-folgorato-e-gravissimo-az84aqn1

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