Cassina de Pecchi, operaio resta folgorato: è gravissimo

illa Pompea, intorno alle 11, all’interno di un cantiere edilizio “Naviglio Living”, un uomo è rimasto folgorato. Trasportato all’ospedale di Cernusco, versa in gravissime condizioni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti di polizia locale del consorzio Alta Martesana, gli ispettori di Ats e i sanitari con ambulanza e automedica (video Andrea Canali/Ansa).

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