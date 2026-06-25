Intervento dei Vigili del Fuoco e FIRE INVESTIGATION

LUCIANO CADONI – Dirigente Superiore dei Vigili del Fuoco a riposo. – (ARTICOLO PUBBLICATO SUL “FARO” N. 138 -)

Consulente e docente in materia di sicurezza antincendio, protezione dai rischi nbcr e fire investigation. – Laurea in Ingegneria civile edile

Da una decina di anni anche i VVF hanno appositi nuclei di investigazione sugli incendi (NIA a livello centrale e NIAT a livello territoriale) che svolgono attività di polizia giudiziaria, specie in caso di gravi sinistri, in presenza o meno di vittime. Questa attività, tuttavia, segue logicamente quella di estinzione e di soccorso in caso di incendio ed è svolta da personale appositamente incaricato mentre quello preposto all’intervento operativo, se non adeguatamente formato, talvolta può complicare le successive attività di investigazione.

Tutti gli autori sono concordi nel ritenere che il personale delle forze dell’ordine e dei VVF, fra i primi ad arrivare sulla scena dell’incendio, siano i testimoni più preziosi perché lo scenario non è stato ancora contaminato e talvolta profondamente modificato. In particolare i VVF sono quelli che possono, se le condizioni lo permettono, penetrare all’interno dell’edificio in fiamme, sia per tentare il prioritario soccorso alle persone che per battere le fiamme da una posizione più ravvicinata al fine di concludere più velocemente ed efficacemente le operazioni di contenimento e di spegnimento dell’incendio.

roprio per tale ragione le prime preziose osservazioni, sia all’esterno che all’interno dell’edificio, sono quelle dei VVF, prima che le operazioni di spegnimento e l’azione del fuoco distruggano completamente evidenze ed elementi di prova fondamentali per ricostruire l’origine e la dinamica dell’incendio. Tali osservazioni, che i VVF dovrebbero avere cura di memorizzare per poi riferire anche alle forze dell’ordine e successivamente inserire nel rapporto di intervento, dovrebbero comprendere:

Condizioni della scena all’esterno dell’edificio e presenza di eventuali elementi estranei alla normale attività, quali auto sospette, contenitori di liquidi infiammabili, ecc.;

Condizioni delle aperture di accesso all’edificio, porte e finestre, registrando quali siano chiuse e quali risultano aperte o forzate;

Annotazione di tutte le persone presenti sulla scena, fra le quali potrebbero esserci estranei magari coinvolti nell’incendio e di eventuali persone che hanno riportato ferite o ustioni (a volte l’incendiario rimane vittima lui stesso);

Localizzazione del o dei focolai di incendio all’interno dei locali, prima che l’incendio diventi generalizzato, diventando molto difficile poi l’individuazione dell’area di origine; la presenza contemporanea di due o più focolai deve essere valutata attentamente non potendosi escludere l’origine dolosa dell’incendio;

Presenza all’interno del locale di accumuli ingiustificati di materiale combustibile, in posizioni anomale rispetto al normale ordine del locale;

Presenza di potenziali contenitori di infiammabili all’interno dell’edificio, o di pozze infiammabili ancora in atto;

Condizioni degli interruttori magnetotermici e differenziali del quadro generale e dei quadri di zona, se tutti sono ancora chiusi vuol dire che l’incendio potrebbe non essere di natura elettrica;

Condizioni degli impianti antincendio eventualmente presenti, se funzionanti o meno, quali ad esempio l’impianto di idranti, l’impianto di rilevazione ed allarme, ecc.;

Presenza di operatori (addetti) antincendio dipendenti dell’attività che sono eventualmente intervenuti per primi nella gestione dell’emergenza.

Insieme a tali osservazioni, i VVF dovrebbero avere cura di non stravolgere completamente lo scenario attraverso l’opera di estinzione, utilizzando l’estinguente, in genere l’acqua, in modo proporzionato alla gravità dell’incendio.

Infatti, l’uso eccessivo di acqua ad alta pressione può spazzare via prove importanti dalla scena o, nella migliore delle ipotesi, complicare le indagini causando crolli e rendendo necessari ingenti sforzi di bonifica. Nei piccoli incendi, specie in ambito domestico, potrebbe in molti casi essere evitato l’uso degli idranti, a vantaggio di uno o più estintori a polvere che hanno un impatto sicuramente più limitato sulla scena.

ltra cautela importante è quella relativa alle porte ed alle finestre, che non dovrebbero essere rimosse o distrutte con i getti dell’acqua in pressione, perché lo stato originale degli infissi è molto importante per la ricostruzione della dinamica dell’incendio.

Per quanto riguarda la rimozione delle macerie combuste, definita usualmente smassamento, come già precisato, deve essere assolutamente evitata prima che vengano effettuati i rilievi della scena ed eventualmente il prelievo dei campioni.

In conclusione, come l’esito dell’incendio dipende dalla capacità e dalla professionalità dei VVF di affrontare in modo adeguato l’evento, anche l’esito delle successive indagini dipende molto dalla competenza e dalla preparazione dei VVF in materia di fire investigation, perché con adeguate conoscenze e comportamenti possono rendere il lavoro degli investigatori che intervengono subito dopo (magari i loro stessi colleghi del NIA) decisamente più semplice.

“Manuale delle investigazioni sulle cause di incendi ed esplosioni” – Editore Santelli – Prima edizione Febbraio 2022, seconda edizione Ottobre 2024