Lomazzo: incendio in un condominio, morto un 70enne

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 3.20 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Lomazzo via Somaini per segnalazione incendio appartamento.

L’incendio si è sviluppato davanti il portone d’ingresso ad un appartamento al piano terra.

L’uomo 70enne che vi soggiornava all’interno è stato portato fuori e il personale del 118 ha accertato il suo decesso.

In relazione all’evento, quindici persone residenti nei sette appartamenti dell’edificio sono state evacuate e alcune persone sono state avviate in ospedale per accertamenti.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’evento