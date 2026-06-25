giovedì, Giugno 25, 2026
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Vigili del fuoco

Lomazzo: incendio in un condominio, morto un 70enne

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 3.20 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Lomazzo via Somaini per segnalazione incendio appartamento.
L’incendio si è sviluppato davanti il portone d’ingresso ad un appartamento al piano terra.

L’uomo 70enne che vi soggiornava all’interno è stato portato fuori e il personale del 118 ha accertato il suo decesso.
In relazione all’evento, quindici persone residenti nei sette appartamenti dell’edificio sono state evacuate e alcune persone sono state avviate in ospedale per accertamenti.
Indagini in corso per accertare la dinamica dell’evento

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