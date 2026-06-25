Raffaella Pezzimenti nuova comandante provinciale di Campobasso.

Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso. Nella giornata di giovedì 25 giugno, si è svolta la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Comandante, il Dirigente Superiore Raffaella Pezzimenti. Subentra al Dirigente Superiore Gianfranco Tripi, destinato a un nuovo e prestigioso incarico alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

Una carriera di altissimo profilo accompagna l’arrivo della nuova guida sul territorio molisano. Originaria di Reggio Calabria e laureata con lode in ingegneria civile con indirizzo trasporti, la dottoressa Pezzimenti è entrata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994. Ha iniziato il proprio percorso come funzionario, ricoprendo fin da subito incarichi di grande responsabilità presso il Comando di Roma e le strutture centrali del Dipartimento.

​La sua crescita professionale l’ha portata alla nomina di Primo Dirigente nel 2015, ruolo che l’ha vista impegnata in Umbria e, successivamente, come Comandante a Isernia, Benevento e alla guida della Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti. La promozione a Dirigente Superiore è arrivata all’inizio del 2026, a coronamento di un percorso solido e stimato.

​Nel corso degli anni, il nuovo Comandante ha maturato una profonda esperienza nella gestione delle grandi emergenze nazionali. Ha infatti svolto ruoli chiave di coordinamento durante i drammatici eventi sismici dell’Emilia-Romagna nel 2012 e dell’Italia Centrale nel 2016. Il territorio molisano, peraltro, non le è affatto nuovo: Pezzimenti ha già coordinato le attività di soccorso nel presidio di Larino in occasione del terremoto del Molise nel 2018.

​Il profilo della dirigente si arricchisce inoltre di una prestigiosa proiezione internazionale. Ha rappresentato l’Italia all’interno del “Rescue and Fire Fighting Working Group”, il gruppo di lavoro per la normazione internazionale dei servizi di soccorso e della lotta antincendio negli aeroporti, e ha ricoperto il ruolo di delegata italiana per il settore antincendio aeroportuale presso l’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile.

​Con il passaggio di consegne formale e i ringraziamenti al Comandante uscente Tripi per il lavoro svolto, il Comando di Campobasso si prepara a tracciare una nuova linea operativa sotto una guida dall’indiscusso spessore tecnico e istituzionale.