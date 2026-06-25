Scompare tra la vegetazione: trovato senza vita nel pendio a Penna Sant’Andrea

denuncia di scomparsa dell’uomo 65enne, Dario Del Papa, è stata presentata dal Sindaco di Penna Sant’Andrea ai Carabinieri di Val Vomano, dato che dell’uomo non si avevano più notizie e che la porta di casa era stata lasciata aperta. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi operativi, hanno perlustrato l’area circostante l’abitazione.

Il corpo dell’uomo, privo di vita, è stato ritrovato dai vigili del fuoco del Comando di Teramo lungo un pendio a circa 300 metri dalla sua abitazione. Le operazione di ricerca, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri di Val Vomano di Penna Sant’Andrea, sono state coordinate dalla Prefettura di Teramo.

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