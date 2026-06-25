Vibo Valentia, le classifiche del XVI Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley, Memorial Filippo Rito

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nella splendida cornice di Parghelia (VV), perla della Costa degli Dei, si è concluso il 16° Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley, dedicato alla memoria del collega Filippo Rito, prematuramente scomparso, alla presenza della moglie, Sig.ra Maria Iannello, che ha partecipato sia alla cerimonia di apertura, sia alle premiazioni finali.

Dopo quattro giorni di partite intense e spettacolari, giocate nei quattro campi realizzati presso il Lido La Grazia con il supporto fondamentale del Comune di Parghelia, nella persona del Sindaco – Sig. Antonio Landro – il quale, oltre a presenziare a tutte le cerimonie ed alla finale – si è impegnato in prima persona, di concerto con la Polizia Municipale, lo Staff dell’Ufficio Tecnico e la Proloco del Comune stesso, a supportare tutta la macchina organizzativa del campionato.

Alla presenza del Comandante, Ing. Ambrogio Ponterio – a cui va un doveroso ringraziamento per aver autorizzato e supportato la candidatura del Comando di Vibo Valentia – del D.G.S.V. Antonio Occhipinti referente e rappresentante dell’Ufficio per le Attività Sportive di Roma e del Sindaco di Parghelia Antonio Landro, sono stati premiati autorità, partner e atleti saliti sul podio nelle categorie maschile, femminile e misto.

Un ringraziamento al CONI Calabria, alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)- Sezione Calabria ed in particolare al Presidente Carmelo Sestito, per aver coordinato ed inviato Arbitri e Supervisor della Calabria.

Importante e fondamentale il supporto tecnico del Direttore Nazionale di Beach Volley (FIPAV) Giuseppe Caricato che ha fornito gratuitamente, al Comitato Organizzatore VV.F. di Vibo Valentia, tutto il materiale tecnico-sportivo necessario per lo svolgimento del campionato, nonché la sua preziosa consulenza tecnica per la realizzazione dei campi in un contesto naturalistico complesso e non di facile realizzazione.

Un doveroso e meritato riconoscimento al D.C.S. Marcello Lanfranca che ha magistralmente coordinato il comitato organizzatore, guidato con grandissima dedizione ed impegno dal C.S.E. Luciano Giannini e dal C.S.E. Natale Marchio, che hanno curato ogni dettaglio organizzativo consentendo agli oltre 150 ospiti presenti a Parghelia di trascorre più giorni all’insegna del Beach Volley, di un sano confronto agonistico, in uno scenario che per le bellezze naturali della costa tirrenica rimarrà indimenticabile.

E’ necessario sottolineare, infine, come lo spirito del Corpo si sia manifestato in maniera concreta, attraverso l’importante contributo e sostegno di alcuni colleghi vigili di altri Comandi che meritano essere citati e ringraziati: il V.C. Nicola Damassa (VV.F. Forlì-Cesena), l’O.A. Laura Travaglini (VV.F. Perugia) e il C.S. Antonio Genovese (VV.F. Messina) per quanto concerne l’aspetto tecnico-sportivo; il collega V.C. Federico Freddoni (VV.F. Perugia) come servizio CDV che di sua spontanea iniziativa ha immortalato e regalato a tutti delle cartoline fotografiche in contesto paesaggistico e sportivo esclusivo.