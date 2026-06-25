VIDEO – Esercitazione congiunta nel porto di Senigallia,

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata odierna si è svolta un’esercitazione congiunta nel porto di Senigallia, promossa dalla Guardia Costiera in collaborazione con il personale sanitario e con la partecipazione dei Vigili del fuoco.

Lo scenario operativo ha previsto la simulazione di un incendio a bordo di un’imbarcazione a vela ormeggiata in porto, con la presenza di una persona coinvolta.

Le squadre VVF intervenute hanno effettuato le operazioni di spegnimento del principio d’incendio, la messa in sicurezza dell’imbarcazione e il recupero della vittima, successivamente affidata al personale sanitario per le cure del caso.

L’attività addestrativa ha consentito di verificare le procedure di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti, consolidando le capacità operative di risposta in caso di emergenze in ambito portuale.

Dal Comando di Ancona.