giovedì, Giugno 25, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Esercitazione congiunta nel porto di Senigallia,

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata odierna si è svolta un’esercitazione congiunta nel porto di Senigallia, promossa dalla Guardia Costiera in collaborazione con il personale sanitario e con la partecipazione dei Vigili del fuoco.
Lo scenario operativo ha previsto la simulazione di un incendio a bordo di un’imbarcazione a vela ormeggiata in porto, con la presenza di una persona coinvolta.

Le squadre VVF intervenute hanno effettuato le operazioni di spegnimento del principio d’incendio, la messa in sicurezza dell’imbarcazione e il recupero della vittima, successivamente affidata al personale sanitario per le cure del caso.
L’attività addestrativa ha consentito di verificare le procedure di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti, consolidando le capacità operative di risposta in caso di emergenze in ambito portuale.

Dal Comando di Ancona.

Potrebbe anche interessarti

Bozza per la ripartizione dei fondi destinati all’incremento delle indennità degli specialisti,

Il Faro

Donazione dei vigili del fuoco al reparto di pediatria del Ca’ Foncello di Treviso

Il Faro

Marche ed Emilia Romagna flagellate dal maltempo

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *