VIDEO – La costa settentrionale del Venezuela è stata teatro di uno degli eventi sismici più potenti e distruttivi della storia moderna del Paese.

La costa settentrionale del Venezuela è stata teatro di uno degli eventi sismici più potenti e distruttivi della storia moderna del Paese.

Nel giro di pochi minuti, il Paese è stato scosso da un fenomeno noto come “doppietta sismica”: due terremoti consecutivi di eccezionale intensità. Il primo ha raggiunto una magnitudo di 7,2 sulla scala Richter, seguito pochi secondi dopo da una scossa principale ancora più forte, di magnitudo 7,5. In risposta, il governo venezuelano ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza, mentre le stime preliminari del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) hanno stimato che il numero di vittime potrebbe variare tra 10.000 e 100.000 persone.

L’epicentro si trovava a 21 chilometri dalla città di Morón, lungo la costa caraibica, a una profondità di soli 10 chilometri, il che ha reso i terremoti particolarmente distruttivi. Le scosse sono state avvertite anche nella vicina Colombia. Le province più colpite includono La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Un primo allarme tsunami per Porto Rico e le Isole Vergini americane è stato successivamente annullato dai sistemi di allerta internazionali. Nel frattempo, la missione diplomatica statunitense a Caracas ha dichiarato su X di stare monitorando attentamente la situazione e ha esortato la popolazione a evitare le zone colpite, a non entrare negli edifici danneggiati e a seguire i media locali per aggiornamenti, mentre le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie.

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