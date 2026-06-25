VIDEO – Mirko Canestri è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia

Il nuovo comandante: “Porterò avanti i progetti del mio predecessore e cercherò di migliorare ciò che le tempistiche non hanno ancora consentito”

ISERNIA. Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia tra il primo dirigente Antonio Giangiobbe, comandante in carica dal 15 settembre 2021, e il primo dirigente Mirko Canestri, proveniente dal Comando di Barletta-Andria-Trani.

“Oggi per me è una giornata molto emozionante,” ha detto Giangiobbe. “Dopo cinque anni di servizio in questo comando lascio un’eredità che secondo me è positiva per il nuovo comandante che subentrerà. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, il personale operativo e amministrativo del comando. Il Molise è la mia regione, al Molise lascio il mio cuore. Spero di rientrare successivamente, però nella vita professionale ci sono altre strade da percorrere.”

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