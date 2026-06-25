VIDEO – Nuovo comandante per i Vigili del Fuoco di Taranto

Passaggio di consegne al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto Ernesto Liguori e di numerose autorità civili e militari, segnando l’avvicendamento alla guida del comando.

Dopo circa 21 mesi, l’ingegnere Lorenzo Elia lascia l’incarico per assumere un nuovo ruolo a Roma, nell’ambito della Direzione Centrale per l’Emergenza e Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo. Dal 25 giugno il comando provinciale sarà affidato all’ingegnere Claudio Giacalone, 63 anni, nato a Mazara del Vallo e proveniente dal comando di Vercelli.

Nel corso della sua carriera, Claudio Giacalone ha ricoperto incarichi anche nei comandi di Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Como, maturando una lunga esperienza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel suo saluto, Lorenzo Elia ha espresso il legame maturato con il territorio: «Allo stimolo del nuovo incarico importante è abbinato un senso di tristezza. Uno perché Taranto sostanzialmente è il mio territorio, essendo nativo della provincia di Brindisi, ma anche perché qui sul territorio mi sono trovato bene, avendo avuto la fortuna di poter incontrare delle persone straordinarie, a tutti i livelli, a livello di istituzioni, a livello di territorio e anche a livello di comando».

Il nuovo comandante Claudio Giacalone ha commentato con queste parole la sua nomina: «Sono ovviamente onorato di questa nomina che mi vede qui a Taranto, una bellissima città marittima. Sono nato sul mare, quindi conosco già abbastanza bene le problematiche dell’acqua, anche se abito da moltissimi anni a Como. Il lago ha delle insidie che non sono come quelle del mare, ma sono delle specificità legate alla profondità del lago».

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