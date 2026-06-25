VIDEO – Sei morti e due feriti in un incendio in un hotel di New York.

ENDWELL, NY – Sei persone sono morte a seguito di un incendio scoppiato al Knights Inn di Endwell, secondo quanto riferito dalla polizia dello Stato di New York.

L’incendio è stato segnalato intorno alle 6 del mattino del 22 giugno presso l’hotel di East Main Street, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Endwell, come riportato da Spectrum News 1. La polizia statale ha dichiarato che i pompieri, giunti sul posto, hanno trovato un denso fumo nero nella parte anteriore dell’edificio e fiamme che fuoriuscivano dal retro.

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Secondo la polizia statale, dieci squadre dei vigili del fuoco e quattro squadre di ambulanze sono intervenute per domare l’incendio.

Secondo le autorità, almeno sei persone sono morte, due sono state ricoverate al Wilson Medical Center e numerosi residenti sono stati sfollati. La polizia ha dichiarato che ulteriori informazioni, comprese le identità delle vittime, saranno rese note in seguito.

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