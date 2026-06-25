VIDEO – Un incendio ha devastato il deposito Storage King di Moorebank, nella zona sud-ovest di Sydney.

Giovedì, circa 80 vigili del fuoco e 20 autopompe sono rimasti sul posto per continuare a domare le fiamme. Coloro che avevano beni e mezzi di sussistenza all’interno della struttura non poterono far altro che assistere impotenti all’incendio.

“Gestire un’attività da qui è davvero devastante. Attrezzi, attrezzi, attrezzi. Il mio rimorchio, letteralmente tutto ciò che mi serve per lavorare è lì dentro”, ha detto il costruttore Michael Tucker.

“Ho la nausea perché so cosa c’è lì dentro e ogni volta che ci penso, penso a qualcos’altro che è in una scatola e che non potremo mai più recuperare”, ha detto Kelly Hill in lacrime.

https://7news.com.au/news/fears-for-customers-belongings-after-fire-devastates-storage-king-moorebank-in-sydneys-southwest-c-22484303.amp