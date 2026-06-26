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I vigili del fuoco di Fiuggi ospitano i ragazzi della Comunità di Sant’Egidio di Ostia: ecco il racconto sull’esperienza.

“Esperienza di inclusione per un gruppo di 25 persone con disabilità della comunità di Sant’Egidio facendo parte del laboratorio arte sono venuti a visitare il distaccamento di Fiuggi.

I vigili del fuoco hanno fatto visitare la caserma ai ragazzi e spiegato il lavoro che affrontano tutti i giorni con esercitazioni dimostrative.

I ragazzi sono rimasti tutti entusiasti dell’esperienza e ci hanno salutato affettuosamente”, è quanto dichiarato dai Vigili del Fuoco di Fiuggi.

https://www.casilinanews.it/244888/attualita/vigili-del-fuoco-fiuggi-ospitano-ragazzi-comunita-sant-egidio-ostia.html