Interventi dei vigili del fuoco per il forte maltempo

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VIGILI DEL FUOCO

Nel tardo pomeriggio di ieri una forte perturbazione caratterizzata da vento ed abbondanti piogge si è abbattuta in provincia. Notevoli disagi per residenti e automobilisti specie tra Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino.

I Vigili del fuoco hanno espletato numerosi interventi, principalmente per alberi caduti su sede stradale, tetti divelti, allagamenti. di abitazioni e attività commerciali, e soccorso di automobilisti rimasti con la macchina bloccata sulle strade invase dall’acqua.