Presentato un nuovo battello penumatico di soccorso per i Vigili del Fuoco di Piombino

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IGILI DEL FUOCO

Durante la mattina di giovedì 25 giugno, presso la banchina del Porto Industriale di Piombino, è stato presentato il nuovo battello pneumatico, acquistato in attuazione dell’Accordo Quadro sottoscritto il 23 dicembre 2023 tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno. Il battello, assegnato al Distaccamento dei vigili del fuoco di Piombino, ha una lunghezza di 7,50 metri, è dotato di due motori fuoribordo Yamaha da 115 CV ciascuno e verrà impiegato per il soccorso acquatico di superficie.

Il comandante di Livorno, Pietro Vincenzo Raschillà, accompagnato dal funzionario responsabile e dal capo distaccamento di Piombino, ha ringraziato il presidente Davide Gariglio, che ha partecipato all’incontro accompagnato dallo staff direttivo di AdSP MTS dell’ufficio di Piombino, per aver voluto sostenere questa importante implementazione del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale, finanziando l’acquisizione di un battello dalle elevate prestazioni. In particolare il comandante Raschillà, nel sottolineare come tale ulteriore dotazione strumentale potrà contribuire al meccanismo di salvaguardia della vita umana in mare reso dalla Guardia Costiera, rappresentata per l’occasione dal comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, ha evidenziato gli importanti risultati ottenuti recentemente dal distaccamento di Piombino, che ha visto un importante potenziamento della propria capacità operativa in termini di organico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2024.