Protesta dei Vigili del fuoco: “Organico carente di 50 unità”
Carenza di personale e di automezzi, carichi di lavoro sempre più pesanti. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto è in grave affanno.
L’allarme lanciato da sindacati e lavoratori in sit-in per sollecitare un intervento del Dipartimento nazionale. Attualmente mancano 50 operatori su un organico previsto di 292. Difficile in queste condizioni far fronte alla stagione estiva, con il prevedibile aumento degli incendi, e i grandi eventi in calendario, a partire dai prossimi Giochi del Mediterraneo, che richiameranno sul territorio ionico migliaia di persone.
A peggiorare il quadro, il trasferimento di diverse unità verso la provincia di Lecce. “Il livello minimo di soccorso è garantito solo dal senso del dovere e dallo spirito di sacrificio dei vigili del fuoco, talvolta impegnati in turni anche di 16 o 17 ore” denunciano le organizzazioni sindacali.
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