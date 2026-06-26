venerdì, Giugno 26, 2026
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Vigili del fuoco

S’ incendia fienile a Paderno d’ Adda decine di balle di fieno in fumo

Il Faro
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Un incendio ha coinvolto un fienile a Paderno d’Adda, causando la distruzione di decine di balle di fieno. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero alla stalla vicina. Non sono segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme intaccassero la vicina stalla.

https://www.zazoom.it/2026-06-26/sincendia-fienile-a-paderno-dadda-decine-di-balle-di-fieno-in-fumo/19392460

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