Sestu, maxi incendio in un’autodemolizione: vigili del Fuoco in azione per ore

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Una notte di fortissima apprensione e duro lavoro per i soccorritori si è consumata nel territorio di Sestu.

Un vasto e violento incendio è divampato all’interno di un’attività specializzata nell’autodemolizione, trasformando in pochissimi istanti un grande cumulo di veicoli fuori uso, componenti meccaniche e pneumatici in una vera e propri palla di fuoco visibile a chilometri di distanza.

L’allarme è scattato nel cuore della notte, quando le fiamme hanno iniziato a levarsi alte nel cielo, squarciando il buio.

In azione i mezzi d’emergenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari per contenere un rogo già vasto

Non appena ricevuta la segnalazione d’allarme, la sala operativa del 115 ha disposto l’invio immediato sul posto di un imponente contingente di uomini e mezzi. Nel comune di Sestu sono confluite d’urgenza due squadre operative di pronto intervento provenienti direttamente dalla sede centrale del Comando di viale Marconi a Cagliari.

Considerata l’intensità del rogo e l’immenso fabbisogno d’acqua necessario per domare il fronte del fuoco, i pompieri sono stati supportati sul campo da due autobotti.

Non appena ricevuta la segnalazione d’allarme, la sala operativa del 115 ha disposto l’invio immediato sul posto di un imponente contingente di uomini e mezzi. Nel comune di Sestu sono confluite d’urgenza due squadre operative di pronto intervento provenienti direttamente dalla sede centrale del Comando di viale Marconi a Cagliari.

Considerata l’intensità del rogo e l’immenso fabbisogno d’acqua necessario per domare il fronte del fuoco, i pompieri sono stati supportati sul campo da due autobotti.

https://cagliarinews.it/evidenza/sestu-incendio-autodemolizione-26-giugno-2026