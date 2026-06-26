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I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti intorno alle 9,30 del mattino per un incidente stradale nel Comune di Terranuova Bracciolini sulla strada provinciale Vecchia Aretina

Un mezzo d’opera per trasporto di inerti in fase di manovra si è ribaltato su un fianco nel fossato adiacente, è il conducente è rimasto incarcerato nel mezzo.

I Vigili del Fuoco giunti con una squadra hanno provveduto alla liberazione ed evacuazione dell’autista dal vano guida, consegnandolo al personale dell’emergenza sanitaria, presenti con un’ambulanza.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2026/06/26/si-ribalta-con-il-camion-di-inerti-sulla-vecchia-aretina-arrivano-i-vigili-del-fuoco/235588