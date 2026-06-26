venerdì, Giugno 26, 2026
Ultimo:
cronaca

Si ribalta con il camion di inerti sulla Vecchia Aretina: arrivano i vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti intorno alle 9,30 del mattino per un incidente stradale nel Comune di Terranuova Bracciolini sulla strada provinciale Vecchia Aretina

Un mezzo d’opera per trasporto di inerti in fase di manovra si è ribaltato su un fianco nel fossato adiacente, è il conducente è rimasto incarcerato nel mezzo.

I Vigili del Fuoco giunti con una squadra hanno provveduto alla liberazione ed evacuazione dell’autista dal vano guida, consegnandolo al personale dell’emergenza sanitaria, presenti con un’ambulanza.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2026/06/26/si-ribalta-con-il-camion-di-inerti-sulla-vecchia-aretina-arrivano-i-vigili-del-fuoco/235588

Potrebbe anche interessarti

Incidente all’alba sull’A22: un’auto contromano causa uno scontro frontale. Una vittima e cinque feriti gravi, tra cui tre bambini.

Il Faro

Siracusa | Vitellino cade in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del fuoco

Il Faro

Berlino, sparatoria al Tempodrom: un morto e diversi feriti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *