venerdì, Giugno 26, 2026
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VIDEO – Spagna, incendio fuori controllo in Aragona: 240 evacuati, le fiamme si avvicinano al paese

Il Faro
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Proseguono senza sosta le operazioni per domare un vasto incendio boschivo scoppiato ieri tra le località di Tamarite de Litera e Alcampell, nella provincia di Huesca, nella regione di Aragona. Il rogo, che ha bruciato finora 4.000 ettari di vegetazione, non è ancora sotto controllo, anche se le autorità parlano di evoluzione positiva.

Restano evacuati 240 abitanti dei centri di Azanuy, Alins e Calasanz, mentre quelli del comune di Fonz restano confinati nelle abitazioni per precauzione, a causa del fumo. «Vediamo il fuoco, è molto vicino», ha detto in dichiarazioni ai media la sindaca di Fonz, Maria Clusa, assicurando tuttavia che il perimetro urbano della località è stato messo in sicurezza.

Impegnati sul fronte delle fiamme anche i militari dell’Unità Militare di Emergenza (Ume) dell’esercito, assieme a 13 brigate dei vigili del fuoco, sette mezzi aerei anfibi e cisterna inviati dal ministero della Transizione ecologica e dalla regione Aragona, la Protezione civile e decine di volontari e agricoltori impegnati nella realizzazione di fasce tagliafuoco.

La principale ipotesi è che il rogo sia stato provocato da una scintilla di un mezzo agricolo, segnalano i vigili del fuoco. Anche il premier Pedro Sanchez in un messaggio su X ha affermato che il governo segue «con grande attenzione l’evoluzione dell’incendio», esprimendo «preoccupazione e vicinanza» agli sfollati e ai residenti confinati, e ha ricordato che la Spagna si trova «in massima allerta per il rischio di incendi boschivi»,

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