VIDEO – Spagna, incendio fuori controllo in Aragona: 240 evacuati, le fiamme si avvicinano al paese

Spread the love

Proseguono senza sosta le operazioni per domare un vasto incendio boschivo scoppiato ieri tra le località di Tamarite de Litera e Alcampell, nella provincia di Huesca, nella regione di Aragona. Il rogo, che ha bruciato finora 4.000 ettari di vegetazione, non è ancora sotto controllo, anche se le autorità parlano di evoluzione positiva.

Restano evacuati 240 abitanti dei centri di Azanuy, Alins e Calasanz, mentre quelli del comune di Fonz restano confinati nelle abitazioni per precauzione, a causa del fumo. «Vediamo il fuoco, è molto vicino», ha detto in dichiarazioni ai media la sindaca di Fonz, Maria Clusa, assicurando tuttavia che il perimetro urbano della località è stato messo in sicurezza.

Impegnati sul fronte delle fiamme anche i militari dell’Unità Militare di Emergenza (Ume) dell’esercito, assieme a 13 brigate dei vigili del fuoco, sette mezzi aerei anfibi e cisterna inviati dal ministero della Transizione ecologica e dalla regione Aragona, la Protezione civile e decine di volontari e agricoltori impegnati nella realizzazione di fasce tagliafuoco.

La principale ipotesi è che il rogo sia stato provocato da una scintilla di un mezzo agricolo, segnalano i vigili del fuoco. Anche il premier Pedro Sanchez in un messaggio su X ha affermato che il governo segue «con grande attenzione l’evoluzione dell’incendio», esprimendo «preoccupazione e vicinanza» agli sfollati e ai residenti confinati, e ha ricordato che la Spagna si trova «in massima allerta per il rischio di incendi boschivi»,