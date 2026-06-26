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VIDEO – Ucraina 15 feriti a Zaporizhzhia dopo il raid russo – i vigili del fuoco alle prese con gli incendi

Il Faro
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È di almeno quindici feriti, tra cui un bambino, il bilancio dell’attacco russo che ha colpito Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Lo hanno reso noto il Servizio statale di emergenza ucraino e le autorità locali. Il raid con droni ha danneggiato un edificio a un piano e quattro veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme divampate tra gli edifici colpiti, mentre dense colonne di fumo si sono alzate dalla zona dell’attacco.

https://www.lapresse.it/esteri/2026/06/26/ucraina-15-feriti-a-zaporizhzhia-dopo-il-raid-russo-i-vigili-del-fuoco-alle-prese-con-gli-incendi

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