Addio a Maya, l’eroe a quattro zampe dei Vigili del Fuoco

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FIRENZE – Si è spenta Maya, straordinaria unità cinofila dei Vigili del Fuoco che per quasi un decennio ha incarnato il coraggio, la dedizione e lo spirito di servizio del Corpo. Insieme al suo conduttore, l’Ispettore Benedetto Catania, Maya ha scritto pagine indelebili di solidarietà, portando luce e speranza nei contesti più drammatici della storia recente del nostro Paese.

Certificata nel 2012 presso la Scuola Nazionale Cinofili dei Vigili del Fuoco di Volpiano (Torino), Maya ha iniziato da subito una carriera operativa straordinaria, terminata con il meritato pensionamento alla fine del 2019, sempre al fianco del suo inseparabile conduttore.



Simbolo nei grandi disastri nazionali – Il muso e il fiuto di Maya restano legati a doppio filo ai più complessi scenari emergenziali d’Italia. Ha lavorato instancabilmente tra le macerie dei terremoti di Amatrice e Norcia, ha scavato nel ghiaccio e nei detriti della tragedia dell’Hotel Rigopiano e ha operato nel drammatico scenario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il suo contributo è stato cruciale anche in altri eventi dolorosi, come il crollo del palazzo a Torre Annunziata e l’esplosione della palazzina all’Isola d’Elba. In luoghi devastati dalla distruzione, Maya ha operato fianco a fianco con le squadre di soccorso, diventando un punto di riferimento per la ricerca di vite umane.

https://www.reportpistoia.com/addio-a-maya-leroe-a-quattro-zampe-dei-vigili-del-fuoco/