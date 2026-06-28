Incidente tra un’auto e una moto, morto 47enne. Lo scontro a Montorfano sulla provinciale Briantea

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Incidente tra un’auto e una moto a Montorfano, sulla strada provinciale Briantea. Un uomo di 47 anni è morto nell’impatto. Sotto shock ma illeso l’automobilista. Coinvolto anche un furgone, colpito dalla due ruote dopo lo scontro con la macchina.

Il motociclista, Jean Francois Boggio Gilot, un 47enne nato a Milano e residente a Como era in sella a una Bmw S 1000. La due ruote, per cause ancora al vaglio dei carabinieri si è scontrata con una Porsche Cayenne condotta da un uomo di 57 anni. Dopo l’impatto, la moto è stata sbalzata a metri di distanza e ha colpito anche un furgone.

Nel violento scontro, il motociclista ha riportato traumi e ferite gravissimi. A Montorfano sono intervenute subito automedica e ambulanza, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il 47enne è morto praticamente sul colpo. Sotto shock ma illeso il conducente della macchina.

https://www.espansionetv.it/2026/06/27/incidente-tra-unauto-e-una-moto-morto-47enne-lo-scontro-a-montorfano-coinvolto-anche-un-furgone