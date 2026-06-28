Maui e Ginevra sono le new entry dei Vigili del Fuoco della Liguria

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VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

​I Vigili del Fuoco della Liguria si arricchiscono di due nuove unità cinofile operative:

​Ginevra (Border Collie) con il vigile esperto Nicola Ronga (Comando di Savona).

​Maui (Labrador) con il vigile esperto Alessio Tolu (Comando di Genova).

​I due binomi uomo-cane hanno ottenuto la certificazione ufficiale dopo un percorso formativo d’élite durato 10 mesi presso la Scuola Nazionale di Volpiano (Torino). L’addestramento ha previsto prove di obbedienza, agilità e specializzazione tecnica per due scenari principali:

​Ricerca di persone disperse in superficie (aree boschive o impervie).

​Ricerca sotto le macerie (crolli strutturali o terremoti).

​Le nuove unità sono pronte a intervenire in contesti regionali, nazionali e internazionali, lavorando in sinergia con le squadre USAR (Urban Search and Rescue), specializzate in catastrofi urbane.

​Con l’inserimento operativo di Ginevra e Maui, il dispositivo di soccorso cinofilo della Liguria sale a un totale di 11 unità dislocate tra le province di Genova, Savona e Imperia.