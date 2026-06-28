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Una giornata dedicata alla formazione, alla convivialità e alle dimostrazioni operative ha caratterizzato oggi la tradizionale Festa dei Pompieri, ospitata nell’area della caserma dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, in frazione Gionghi.

Tra gli appuntamenti principali della manifestazione, organizzata dal Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, si è svolta la “1st Pompieri en Festa Race”, una competizione di abilità tecnica con autorespiratori che ha coinvolto una quarantina di vigili del fuoco provenienti da tutto il Trentino, oltre a un partecipante arrivato da fuori provincia. Le prove hanno richiesto rapidità, coordinazione e preparazione operativa, riproducendo situazioni utili all’addestramento per gli interventi di emergenza.

Alla manifestazione hanno assistito anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Lavarone, Claudio Stenghele, accolti dal comandante Mirco Spagnolo e dal vicecomandante Omar Ez Zaouia.

https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/pompieri-race-a-lavarone-la-corsa-dei-vigili-del-fuoco-con-autorespiratore/