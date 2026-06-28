Rogo nella notte a Borgo Roma, a fuoco una casa di due piani: quarantenne ustionato

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coverato con ustioni sul 30% del corpo, il quarantenne srilankese che è stato soccorso dai vigili del Fuoco nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, intorno alle 4, dopo che la casa su due piani in cui abitava con un coinquilino, in via Polesella a Borgo Roma, è andata a fuoco.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. – Le fiamme si sono sviluppate al piano terra. L’appartamento è completamente bruciato e quindi non abitabile. Sempre i vigili del fuoco proseguono nello spegnimento dell’incendio di Cadidavid.

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/incendio-casa-due-piani-borgo-roma-40enne-ustionato-