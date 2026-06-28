Tremendo scontro in galleria tra due macchine: un’auto scaraventata contro la parete, quattro persone ferite

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LAIVES. Tremendo scontro in galleria a Laives nelle prime ore di questo pomeriggio tra due macchine.

Sulla dinamica esatta e sulle cause sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

L’impatto è stato violentissimo e uno dei due mezzi è stato scaraventato contro le pareti del tunnel.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

Un uomo e una donna hanno riportato ferite di media entità mentre per un’altra coppia le conseguenze sono state lievi.

Vista la situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale della Croce Rossa e della Croce Bianca, i feriti sono stati elitrasportati all’ospedale di Bolzano.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/tremendo-scontro-in-galleria-tra-due-macchine-unauto-scaraventata-contro-la-parete-quattro-persone-ferite