domenica, Giugno 28, 2026
Ultimo:
cronaca

Tremendo scontro in galleria tra due macchine: un’auto scaraventata contro la parete, quattro persone ferite

Il Faro
Spread the love

LAIVES. Tremendo scontro in galleria a Laives nelle prime ore di questo pomeriggio tra due macchine

Sulla dinamica esatta e sulle cause sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine

L’impatto è stato violentissimo e uno dei due mezzi è stato scaraventato contro le pareti del tunnel. 

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. 

Un uomo e una donna hanno riportato ferite di media entità mentre per un’altra coppia le conseguenze sono state lievi. 

Vista la situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale della Croce Rossa e della Croce Bianca,  i feriti sono stati elitrasportati all’ospedale di Bolzano.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/tremendo-scontro-in-galleria-tra-due-macchine-unauto-scaraventata-contro-la-parete-quattro-persone-ferite

Potrebbe anche interessarti

Brindisi. Bracciante morto di fatica e di caldo. E il sindaco «ferma» i campi

Il Faro

Conte alla Cgil: “Ora cambiamo il fisco e gli ammortizzatori sociali”

Il Faro

Gaza, i coloni israeliani assaltano la moschea di Al-Aqsa

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *