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Nel pomeriggio di venerdì 26 Giugno, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, si è svolta la visita del primo Campo scuola dell’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Varese, diretta dal Presidente Franco Montalto.

Durante la visita sono stati simulati scenari d’intervento, con attività che hanno previsto anche la partecipazione e il coinvolgimento di ragazzi e ragazze.

L’attività è stata svolta dal personale dei distaccamenti volontari di Laveno-Mombello e Tradate, con il supporto del personale della sede centrale e dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’occasione è stata molto apprezzata da tutto il personale e dai partecipanti, che hanno mostrato grande coinvolgimento e interesse per l’attività

https://www.vareseinluce.it/attualita/vigili-del-fuoco-e-alpini-a-varese-il-primo-campo-scuola-fa-tappa-al-comando-provinciale/73737/