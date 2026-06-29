Addio ad Angelo Lomonaco, storico comandante dei Vigili del Fuoco di Venaria: salvò la Sindone e dedicò 38 anni alla comunità

Spread the love

La città di Venaria Reale piange Angelo Lomonaco, storico ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco, scomparso all’età di 67 anni dopo aver affrontato una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione non solo tra i colleghi del Corpo, ma anche tra i tanti cittadini che nel corso degli anni avevano imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le qualità umane e professionali.

Per 38 anni Angelo Lomonaco ha indossato la divisa dei Vigili del Fuoco, trasformando il proprio lavoro in una missione quotidiana al servizio della collettività. Un percorso fatto di interventi complessi, emergenze, sacrifici e dedizione, sempre affrontati con grande senso del dovere, equilibrio e umanità.

Tra gli episodi che hanno segnato la sua carriera resta indelebile il suo contributo durante il drammatico incendio della Cappella della Sindone, avvenuto a Torino nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997. In quella circostanza partecipò, insieme ai colleghi del distaccamento di Venaria Reale, alle operazioni che permisero di mettere in salvo il Sacro Lino, in una delle pagine più importanti della storia recente dei Vigili del Fuoco italiani.

Negli ultimi anni aveva continuato a mettere la propria esperienza al servizio del Corpo anche attraverso la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, della quale è stato uno dei pionieri nello sviluppo delle nuove tecnologie applicate al soccorso. Era infatti referente nazionale del nucleo Droni, settore sempre più strategico nelle attività di ricerca, monitoraggio e gestione delle emergenze.

etto si stanno moltiplicando in queste ore sui social network. Ex colleghi, volontari, amici e cittadini ricordano un uomo sempre disponibile, capace di affrontare anche i momenti più difficili con serenità e professionalità. Chi ha lavorato al suo fianco lo descrive come una figura di riferimento, pronta a trasmettere esperienza e valori alle nuove generazioni di pompieri.

Al di fuori del servizio, Angelo coltivava una grande passione per la musica. Suonava diversi strumenti e si esibiva con la band Night Express, portando la stessa energia e lo stesso entusiasmo che metteva ogni giorno nel proprio lavoro. Un volto diverso rispetto a quello del vigile del fuoco, ma altrettanto autentico, che gli aveva permesso di stringere amicizie e condividere momenti di convivialità con tante persone.

La sua scomparsa lascia un vuoto importante nel mondo del soccorso piemontese e nella comunità di Venaria Reale. Resta il ricordo di un professionista esemplare, di un uomo che ha dedicato quasi quattro decenni della propria vita a proteggere gli altri e che continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto, indossando fino all’ultimo, idealmente, quel casco rosso che era diventato il simbolo del suo instancabile servizio.