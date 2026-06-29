lunedì, Giugno 29, 2026
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Bologna, schiacciata tra due bus all’uscita del concerto di Max Pezzali: è grave

Il Faro
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Bologna, una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è rimasta ferita in modo grave dopo essere rimasta schiacciata tra due autobus.

È accaduto domenica sera all’uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara. Secondo quanto ricostruito, due bus Tper erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo.

Per cause in fase di accertamento, l’autobus posteriore sarebbe avanzato e avrebbe schiacciato la donna, a piedi, contro l’autobus che lo precedeva. La 57enne è stata trasportata all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/bologna-schiacciata-bus-uscita-concerto-max-pezzali_113747789-202602k.shtml

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