I Vigili del Fuoco salutano per l’ultima volta Allyson: “Lasci un vuoto incolmabile”

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Si è spenta ieri, domenica 28 giugno, Allyson, Vigile del Fuoco a quattro zampe, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi umani.

Con il suo fiuto infallibile e il suo coraggio d’acciaio, si legge in un comunicato stampa, ha dedicato, insieme alla sua conduttrice Francesca, gran parte della sua intera esistenza al soccorso pubblico. Per anni è stata parte del nucleo cinofilo della Toscana, affrontando macerie, fango e situazioni critiche pur di salvare vite umane. I suoi occhi attenti e la sua coda scodinzolante erano il primo segnale di speranza nelle ore più buie delle emergenze.

Una vita al servizio degli altri

Arrivata in caserma ancora cucciola, Allyson ha superato un duro addestramento, brevettandosi presso la scuola Nazionale cinofila dei Vigili del Fuoco a Volpiano, nel 2018 per diventare un professionista del salvataggio. Non era solo un animale da lavoro, ma una vera e propria specialista della ricerca sotto le macerie e nei contesti di calamità naturale. Il legame simbiotico con la sua conduttrice Francesca Pagliai ha permesso di portare a termine con successo decine di interventi complessi. Pochi mesi dopo aver concluso la sua formazione, Allyson e Francesca partecipano attivamente alle ricerche tra le maerie a seguito del tragico al crollo del ponte Morandi di Genova: dove la tecnologia e i soccorritori umani non potevano arrivare, arrivava il suo istinto guidato da un cuore immenso.

Insieme prendono parte successivamente a molte ricerche di persone sia in Toscana che fuori regione. A causa di un brutto infortunio, nel periodo post covid, Allyson non ha potuto svolgere attività di ricerca e soccorso collocandosi in pensione anticipata.

Più di un collega: una “collega” della caserma

Oltre alle missioni sul campo, il suo ruolo si svolgeva anche tra le mura della caserma. Era la custode del morale del comando, capace di alleggerire la tensione dopo i turni più logoranti e drammatici. La sua presenza silenziosa ma costante offriva un conforto unico a tutti i pompieri della squadra, regalando baci e coccole.