Incidente stradale sulla statale, un morto e quattro feriti

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Una famiglia distrutta in pochi secondi, un padre morto sull’asfalto e quattro persone, tra cui tre bambini, trasportate in ospedale con ferite gravi. È il bilancio pesantissimo del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 106, nei pressi della Raffineria Eni, alla periferia di Taranto.

La vittima, Cosimo Panarelli (43 anni) viaggiava a bordo di una Lancia insieme alla moglie, ai due figli piccoli e al nipote, anche lui imorenne, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto nonostante il rapido arrivo dei soccorsi.

La moglie e i tre bambini sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le loro condizioni sono serie. La prognosi resta riservata almeno per la madre e per una delle bambine che si trovava sul sedile posteriore della Lancia.

CORRIERE ADRIATICO