Inferno di fango, colata devastante travolge case e strade. Distrutti interi frutteti – vigili del fuoco al lavoro senza sosta e si temono nuovi temporali

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BOLZANO. Escavatori, autocarri e pale meccaniche sono al lavoro senza sosta per rimuovere le enormi quantità di fango, detriti e materiale legnoso dall’alveo del torrente, dalle strade e dalle aree residenziali tra Merano e Avelengo colpite dal maltempo di ieri.

Le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza nell’area colpita dalla colata detritica vanno quindi avanti con l’impegno dei vigili del fuoco volontari assieme ai permanenti di Bolzano, all’ufficio Sistemazione Bacini Montani, al Servizio Strade e con l’aiuto di alcune imprese.

Ieri pomeriggio il Rio Val Piatta è esondato tra Labers e Freiberg, dopo il distacco di una colata detritica a monte della strada provinciale per Avelengo. Il materiale si è staccato alla sorgente del torrente, davanti alla galleria sotto la strada provinciale Avelengo-Meltina: poiché il torrente è ripido e roccioso nel tratto centrale, esso ha trascinato detriti e sassi fino a valle.

Nel tratto inferiore, dove sorgono diversi edifici, si è incanalato in corrispondenza del ponte della via Lungo Rio Nova, è esondato orograficamente a sinistra a Merano-Maia Alta, scorrendo lungo la strada provinciale di Scena.

Particolarmente colpita la zona di via Argine di Naif / via Katzenstein, vicino al poligono di tiro di Merano, dove tre edifici residenziali hanno riportato gravi danni.

La colata è passata tra due abitazioni, riempiendo di fango e detriti i piani terra e gli scantinati fino a diversi metri di altezza.

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