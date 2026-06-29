Mulazzano, crolla una cascina in via della Vittoria: strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro

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Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Mulazzano per il crollo parziale di una cascina disabitata situata in via della Vittoria, in fronte al civico 13 nella frazione di Cassino d’Alberi. L’allarme è scattato attorno alle 19, quando è stato segnalato il cedimento di una parte della struttura, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco del comando di Lodi.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un crollo parziale che ha interessato un cascinale rurale non abitato. La situazione ha richiesto un intervento rapido delle squadre operative, che una volta giunte sul posto hanno effettuato le prime verifiche sulla stabilità dell’edificio e sull’area circostante.

Al momento dell’arrivo, i vigili del fuoco hanno riscontrato condizioni tali da far temere un possibile ulteriore cedimento della struttura. Per questo motivo è stata disposta la messa in sicurezza dell’area e l’interdizione immediata della viabilità locale, con particolare attenzione al rischio per la circolazione di veicoli e pedoni.

Secondo quanto comunicato, i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dell’area dovrebbero iniziare già nella mattinata di oggi, con l’obiettivo di ridurre i rischi e consentire il progressivo ritorno alla normalità della circolazione.

Sul posto i vigili del fuoco hanno concentrato le operazioni sulla valutazione del rischio strutturale e sulla delimitazione dell’area interessata. In casi come questo, infatti, la priorità è evitare ulteriori cedimenti che potrebbero compromettere la sicurezza sia degli operatori sia di eventuali passanti.

Fortunatamente non si registrano feriti. La cascina, risultando disabitata, non ha coinvolto persone al momento del crollo. Resta comunque alta l’attenzione per l’evoluzione della situazione, con monitoraggi continui sull’edificio da parte delle squadre intervenute.