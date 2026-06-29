lunedì, Giugno 29, 2026
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Raid nella caserma dei pompieri di Pozza di Fassa: rubati 40mila euro di attrezzatura

Il Faro
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TRENTO. Un danno economico rilevante, quantificato in oltre 40.000 euro, è il bilancio dell’ultimo furto messo a segno ai danni di una caserma dei vigili del fuoco volontari in Trentino.

Dopo il colpo dello scorso 31 maggio ad Arco, dove il valore della refurtiva aveva toccato i 50.000 euro, i ladri hanno colpito la struttura di Pozza di Fassa.

Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno.

I malviventi si sono introdotti nell’edificio e hanno asportato una pinza idraulica e una troncatrice, strumenti fondamentali per le attività di soccorso tecnico. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

https://www.ladige.it/raid-nella-caserma-dei-pompieri-di-pozza-di-fassa-rubati-40mila-euro-di-attrezzatura-smdnt6u9

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