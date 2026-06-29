VIDEO – 14 morti nello schianto di un elicottero della Saudi Aramco nel polo petrolifero di Ras Tanura.

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Un elicottero della compagnia Saudi Aramco si è schiantato domenica nella città petrolifera costiera di Ras Tanura , nell’Arabia Saudita orientale, causando la morte di 14 persone a bordo , secondo quanto riportato dai media statali sauditi e ripreso da agenzie di stampa internazionali. Le autorità hanno confermato che tutte le vittime si trovavano all’interno del velivolo e che non sono stati segnalati superstiti .

L’elicottero è precipitato in circostanze ancora poco chiare, il che ha spinto le autorità saudite dell’aviazione e della sicurezza ad avviare un’indagine formale. Le autorità non hanno ancora reso note le cause dell’incidente, ma le prime dichiarazioni indicano che tra le ipotesi prese in esame vi sono sia un guasto tecnico che fattori operativi.

Squadre di pronto intervento sono state immediatamente inviate sul luogo dell’incidente a Ras Tanura, una città portuale di importanza strategica che ospita le principali infrastrutture di esportazione e raffinazione del petrolio di Saudi Aramco . L’area è una delle zone energetiche più importanti al mondo, in quanto gestisce ingenti volumi di spedizioni di petrolio greggio e operazioni logistiche offshore.

Le prime informazioni suggeriscono che l’elicottero potrebbe essere stato impiegato in normali operazioni di trasporto legate alle attività di estrazione di petrolio e gas di Aramco nella Provincia Orientale. Tuttavia, le autorità non hanno ancora confermato lo scopo esatto del volo né l’identità dei passeggeri, in attesa della notifica formale alle famiglie.

Le autorità saudite non hanno segnalato alcuna prova di interferenze esterne o sabotaggi , e al momento non vi è alcuna indicazione che l’incidente sia collegato alle tensioni di sicurezza regionali che in passato hanno interessato gli impianti energetici del Golfo, comprese le precedenti interruzioni causate dai droni vicino a Ras Tanura.

https://tmv.in/article/14-dead-as-saudi-aramco-helicopter-crashes-in-ras-tanura-oil-hub-date=2026-06-29