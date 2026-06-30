martedì, Giugno 30, 2026
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Vigili del fuoco

Allarme per una fuga di gas a Pollenza

Il Faro
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VIGII DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14:30 di ieri lungo la Strada Provinciale Rotelli, per una fuga di gas.
La squadra di Macerata ha operato per la messa in sicurezza dell’area dopo che una ditta incaricata delle potature lungo la sede stradale aveva accidentalmente tranciato una tubazione principale del gas.
La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della fornitura di gas. Le abitazioni circostanti non sono state interessate dall’evento.
Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda erogatrice del servizio, i Carabinieri e la Polizia Stradale.
L’intervento si è concluso con la completa messa in sicurezza dell’area e il ripristino delle condizioni di regolarità del servizio.

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