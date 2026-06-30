Avvicendamento al vertice del comando dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di venerdì 26 giugno, è avvenuto il passaggio di consegne tra Vincenzo Giordano, che lascia il comando di Bergamo dopo quattro anni per trasferirsi a Roma come Dirigente dell’ufficio Ispettivo, e il neo comandante Gianfranco Tripi.

Il passaggio del testimone è avvenuto alla presenza dei funzionari tecnici e del personale in servizio operativo e amministrativo.

Dopo gli adempimenti formali previsti, il comandante Tripi si è subito messo al lavoro per prender conoscenza della nuova realtà e affrontare al meglio l’incarico ricevuto.

Trip, laureato in Ingegneria Elettrica, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994, proviene dal comando di Campobasso dove ha svolto il ruolo di comandante e sostituto del Direttore Regionale.

In precedenza ha ricoperto il ruolo di comandante di Forlì-Cesena, di Parma e di Rimini e, ancora prima, ha prestato servizio, da funzionario prima e da dirigente poi, presso il comando di Bologna e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna.

Nell’arco della sua carriera ha partecipato a diverse emergenze nazionali tra le quali il sisma in provincia di Reggio Emilia del 1996, il sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997, il sisma in provincia dell’Aquila del 2009, l’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 2011, il sisma dell’Emilia del 2012 e, come comandante di Forlì-Cesena, l’alluvione dell’Emilia Romagna del 2023.