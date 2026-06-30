Camion in fiamme in una stazione di servizio: vigili del fuoco in azione a Modugno

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Ennesimo allarme incendio in provincia di Bari. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 231, nel territorio comunale di Modugno, per un camion in fiamme presso una stazione di servizio. L’intervento è scattato alle 13.10.

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate da altrettante autobotti. Grazie al rapido intervento, l’incendio è stato domato in meno di dieci minuti, evitando conseguenze ben più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista del mezzo avrebbe notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Nel tentativo di verificare l’origine del problema, avrebbe fermato il camion sotto la pensilina del distributore di carburante. Poco dopo le fiamme avrebbero avvolto il mezzo, coinvolgendo anche la pensilina. L’intervento di una decina di vigili del fuoco ha consentito di contenere rapidamente il rogo, mettendo in sicurezza l’intera stazione di servizio ed evitando che le fiamme raggiungessero le pompe di carburante e i serbatoi, scongiurando conseguenze ben più gravi.