Fuoco e fumo sul Monte Cucco: 60 ettari di paradiso in cenere

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Un rogo di vaste proporzioni sta interessando da oltre 24 ore il territorio comunale di Scheggia e Pascelupo, all’interno del Parco regionale del Monte Cucco. Le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno, hanno già divorato tra i 50 e i 60 ettari di bosco, minacciando abitazioni e mettendo a dura prova le operazioni di spegnimento.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 nella zona compresa tra la località La Casella e la frazione di Aiale, a pochi chilometri dal capoluogo. Alimentate dalla vegetazione e dal vento, le fiamme si sono propagate con estrema rapidità tra le conifere che ricoprono il versante, assumendo in pochi minuti dimensioni preoccupanti. Il fumo denso ha rapidamente avvolto l’intera vallata, rendendo l’aria irrespirabile.

Sul posto sono confluite le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Gubbio e Gaifana, affiancate dal personale dell’Afor (Agenzia forestale regionale) e dai carabinieri forestali. Per ore, decine di uomini hanno lavorato senza sosta nel tentativo di circoscrivere il rogo e impedire che raggiungesse le abitazioni sparse nella zona. Un annesso agricolo situato nei pressi del punto di innesco è andato distrutto, con un trattore e una motocicletta all’interno. Nessuna evacuazione è stata, comunque, necessaria, grazie all’impegno delle squadre che hanno concentrato i loro sforzi nella messa in sicurezza delle persone e delle case.

Determinante si è rivelato l’intervento dei mezzi aerei